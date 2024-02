Highlights e gol Nigeria-Sudafrica 5-3 rigori: semifinale Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 20

Il video con gli highlights e i gol di Nigeria-Sudafrica 1-0, semifinale della Coppa d’Africa 2024. Vantaggio di rigore per le Super Aquile contro i Bafana Bafana nella sfida che mette in palio la finale nel torneo CAF. A sbloccare la partita il penalty procurato da Osimhen e calciato – male ma stavolta Williams non è straordinario come ai quarti – da capitan Troost-Ekong. Poi finale surreale: Osimhen segna il 2-0 ma tutto nasce da un fallo nell’altra area, l’arbitro al Var annulla il gol e assegna il rigore ai sudafricani che fanno 1-1 con Mokoena e trascinano tutto ai supplementari. Di seguito ecco le immagini salienti.