Insigne: “Napoli casa mia. Il sogno era rimanerci tutta la vita, non è stato così”

“Mi manca tutto di Napoli, è casa mia ma io e la mia famiglia stiamo benissimo in Canada”. Parole, proferite a Sky Sport, di Lorenzo Insigne, che era al “Maradona” domenica scorsa per assistere a Napoli-Inter. “Tornare in quello stadio è sempre un’emozione incredibile – confessa – Sin da bambino ho sognato di fare quello che ho fatto con la maglia del Napoli, esserne il capitano. Il mio sogno era rimanerci tutta la vita, non è stato così ma il Napoli lo porterò sempre nel cuore. È casa mia, volevo rimanere di più ma è andata come è andata e va bene lo stesso”.