Bayern Monaco, accordo con il Granada per Zaragoza: trasferimento da 15 milioni

Un nuovo acquisto per il Bayern Monaco. Il club tedesco si è assicurato dal Granada il 22enne esterno spagnolo Bryan Zaragoza. Accordo trovato per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro per il cartellino del calciatore, che resterà in prestito in Spagna fino a fine stagione. Già 5 gol in Liga, Zaragoza ha recentemente debuttato anche nella nazionale spagnola.