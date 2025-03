Un finale di stagione complicato a livello di infortuni per il Bayern Monaco, che sarà costretto a giocarsi gli ultimi mesi senza uno dei tasselli fondamentali del suo roster, ovveero Alphonso Davies. L’esterno canadese ha rimediato la rottura del crociato durante la soste per le Nazionali, provocando ovviamente reazioni all’interno del club bavarese. E infatti ora il Bayern starebbe valutando possibilità di intentare una causa contro la Canadian Soccer Association, come affermato dal CEO Jan-Christian Dreesen in una dichiarazione pubblicata dal quotidiano “Bild”.

LE PAROLE DEL CEO DREESEN

“Pretendiamo un chiarimento completo dalla Canadian Soccer Association in merito a quanto accaduto e ci riserviamo espressamente il diritto di intraprendere un’azione legale”, ha affermato Dreesen. Davies si è infortunato nei primi minuti della partita per il terzo posto della Concacaf Nations League contro gli Stati Uniti. Inizialmente si pensava l’infortunio non fosse grave, con il 24enne che aveva fatto rientro in Germania per ulteriori approfondimenti da parte della sua società. Solo a questo punto veniva scoperta la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. “Inviare un giocatore palesemente infortunato con un ginocchio danneggiato su un volo intercontinentale di 12 ore senza un esame medico approfondito è, a nostro avviso, una grave negligenza e una chiara violazione del dovere di assistenza medica“, ha accusato Dreesen. “Nel complesso, riteniamo del tutto incomprensibile la partecipazione di Davies a una partita di scarsa rilevanza sportiva, nonostante i suoi problemi muscolari fossero già presenti prima della partita”, ha affermato ancora il dirigente del club di Monaco.

KOMPANY: “SI TRATTA DI BUON SENSO”

Non solo Davies, perché il Bayern nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Dayot Upamecano, anch’esso costretto ai box probabilmente fino alla fine della stagione. Una situazione difficile, analizzata anche dal tecnico Vincent Kompany in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bundesliga contro il St.Pauli: “La maggior parte dei commissari tecnici è stata anche allenatore di club. Siamo in contatto e non ci sono difficoltà a comprendere i rispettivi punti di vista. Si tratta semplicemente di buon senso. Ho fatto parte del sindacato dei calciatori. Già allora il problema del sovraccarico di lavoro era un tema centrale e lo è ancora oggi. Poi capita un infortunio e dobbiamo spiegare come è successo. Forse le partite delle Nazionali dovrebbero essere concentrate in un determinato periodo, così i giocatori non sarebbero costretti a viaggiare così tanto”