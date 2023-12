Incredibile al sorteggio di Euro 2024: in sottofondo si sente l’audio di un filmato porno (VIDEO)

di Giorgio Billone 19

Incredibile quanto è successo ad Amburgo, sede del sorteggio degli Europei 2024 con l’Italia che ha conosciuto le proprie rivali, Spagna, Croazia e Albania, nel gruppo B. Secondo quanto riportato da diversi utenti e anche da diverse testate internazionali, è stato diffuso – presumibilmente a causa di un sabotaggio volontario – l’audio di un filmato porno, in sede di produzione e distribuzione televisiva della diretta del sorteggio, così come si può ascoltare in modo abbastanza nitido da diversi filmati. Negli ultimi cinque minuti della copertura tv si possono infatti percepire i gemiti di un rapporto sessuale, il tutto ovviamente riguarda un sabotaggio tecnico. Di seguito ecco il video.