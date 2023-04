Atp Marrakech 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 7 aprile con Musetti e Vavassori

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marrakech 2023 della giornata di venerdì 7 aprile. Si giocano i quarti di finale, con ben due azzurri protagonisti. Andrea Vavassori, per la prima volta così in avanti in un torneo del circuito maggiore, aprirà la giornata sfidando il numero due del tabellone Daniel Evans. Poi toccherà all’olandese Griekspoor e a seguire Lorenzo Musetti cercherà di conquistare un posto in semifinale contro Muller. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 12:30 – Vavassori vs (2) Evans

a seguire – Carballes Baena vs (4) Griekspoor

a seguire – (1) Musetti vs Muller

a seguire – O’Connell vs Kotov