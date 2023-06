Incidenti in Bordeaux-Rodez, la LFP rinvia la decisione: classifica congelata

Disordini ed incidenti hanno preso il sopravvento in questo weekend in Francia. Oltre al fatto di Ajaccio-Marsiglia, anche in Ligue 2 fra Bordeaux e Rodez ci sono stati gesti che vanno assolutamente da condannare e da accertare per chiudere il cerchio ed individuare i responsabili. Proprio per questo motivo la Ligue de Football Professionnel ha emesso un comunicato in seguito alla riunione della commissione disciplinare, con il quale ha dichiarato che ogni tipo di gesto individuato e condannato. Inoltre, classifica congelata fino al 12 giugno quando verrà presa la decisione definitiva.

Questo il comunicato: “Vista la gravità dei fatti, la Commissione Disciplinare della LFP ha deciso di porre il caso sotto inchiesta, misura imposta inderogabilmente dal Regolamento Disciplinare.

La decisione verrà presa al termine della sessione di lunedì 12 giugno 2023, alle ore 13. In attesa della decisione, il risultato della partita non viene conteggiato nella classifica della Ligue 2 BKT“.