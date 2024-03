Imbrattato il murales di Antonio De Falchi, ultras Lazio restaurano l’opera

Alcuni soggetti, non identificati, hanno imbrattato il murales dedicato ad Antonio De Falchi nel quartiere Torre Maura, a Roma, con sigle che facevano chiaro riferimento alla Lazio. La tifoseria organizzata della Curva Nord è intervenuta in prima persona e ha deciso di ripristinare il disegno restaurando l’opera: “Nel quartiere Torre Maura qualche balordo ha sfregiato il murales dedicato ad Antonio De Falchi con sigle che facevano riferimento a noi Laziali. Il rispetto per i morti è ciò che ci ha sempre contraddistinto, questi gesti infami non appartengono ai Laziali e, per questo motivo, abbiamo provveduto a ripristinare il disegno che ricorda un ragazzo che ha pagato a caro prezzo la sua fede calcistica. Questi gesti non li abbiamo mai tollerati e mai li tollereremo, chi pensa di infangare i nostri principi ci troverà pronti a difenderli con ogni mezzo! Rispetto per Antonio De Falchi e per tutti coloro che hanno perso la vita seguendo la loro passione!”, si legge sui social de La voce della nord.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdn_official)