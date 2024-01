L’IFFHS svela la formazione tipo del 2023: presenti cinque giocatori del City, c’è Messi ma non Ronaldo

Tanto Manchester City nella formazione tipo del 2023 svelata dalla IFFHS, Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Sono ben cinque i giocatori della squadra che nella scorsa stagione ha vinto il Triplete a vantare il miglior rendimento nel proprio ruolo. In porta troviamo Ederson, mentre la difesa a 3 è composta da Ruben Dias, Kim Minaje e Alphonso Davies. A centrocampo non può mancare Jude Bellingham, affiancato da due pilastri dei Citizens come De Bruyne e Rodri, e da Leo Messi, adattato sulla fascia. Infine, il tridente delle meraviglia in attacco è formato dai tre migliori marcatori dei top-5 campionati europei nel 2023: Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Assente Cristiano Ronaldo, che se da un lato è stato il giocatore ad aver segnato più reti nell’anno solare, dall’altro le ha realizzato in un campionato di secondo piano come quello saudita.