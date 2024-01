Calciomercato, accordo Genoa-Tottenham per Dragusin: 25 milioni di euro più il prestito di Spence

In dirittura d’arrivo la trattativa tra il Genoa e il Tottenham che porterà Radu Dragusin in Premier League. Secondo quanto riportato dalla BBC, gli Spurs hanno raggiunto l’accordo con i liguri sulla base di 25 milioni di euro più il prestito di Djed Spence. Battuta la concorrenza di Napoli e Bayern Monaco, che avevano pareggiato l’offerta degli inglesi, i quali si erano però mossi con anticipo. Decisiva la volontà del difensore rumeno, che ha spinto per trasferirsi oltremanica. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.