Ifab: “Decisioni Var spiegate dagli arbitri a tutto il pubblico, si parte dal Mondiale per club”

Nella giornata odierna, allo stadio di Wembley a Londra, si è tenuto l’Annual Business Meeting (ABM), durante il quale ‘IFAB ha manifestato il proprio sostegno alle misure individuate per rendere il gioco del calcio più equo ed accattivante. Nell’incontro è stato concordato che la comunicazione in diretta degli arbitri delle decisioni relative al video assistant arbitrale (VAR) al pubblico, sia nello stadio che tramite le emittenti, verrò sperimentata per dodici mesi nelle competizioni internazionali e che sarà lanciata in occasione della FIFA Club World Cup 2023 in Marocco, in partenza il prossimo 1° febbraio.

Nel Consiglio sono stati discussi anche dei chiarimenti relativi alle Regole del gioco 2023/2024, inclusa la conferma delle linee guida pubblicate sul “gioco deliberato ” in situazioni di fuorigioco. Le linee guida sono state rilasciate a seguito di una serie di situazioni di alto profilo, basate sull’aspettativa che un giocatore che è chiaramente in posizione di fuorigioco non dovrebbe diventare “in-gioco” in tutte le occasioni in cui un avversario si muove e tocca la palla.

La FIFA ha inoltre fornito aggiornamenti sugli ultimi sviluppi della tecnologia VAR, comprese le innovazioni che potrebbero consentire a più competizioni di utilizzarla. Sono stati inoltre forniti approfondimenti sul successo dell’introduzione della tecnologia del fuorigioco semi-automatica alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

I membri hanno seguito possibili misure per creare condizioni più eque per entrambe le squadre in termini di quantità di tempo disponibile in una partita, pur rispettando il quadro stabilito dalle attuali Regole del Gioco. L’approccio adottato durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 è stato accolto positivamente e le possibili misure includevano il calcolo più rigoroso e accurato dei tempi supplementari e un’applicazione più coerente delle Regole del gioco.

Sono stati preso in considerazione anche ulteriori modi per migliorare la disciplina e ridurre l’aggressività nei confronti di ufficiali di gara, giocatori e dirigenti di squadra a livello di base e amatoriale, anche implementando un processo con registrazioni delle partite che possono essere utilizzate per fornire prove di eventuali comportamenti scorretti durante le partite.