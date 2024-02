Highlights Nigeria-Costa d’Avorio 1-2, Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

La Costa d’Avorio vince la terza Coppa d’Africa della sua storia. Gli elefanti battono 2-1 la Nigeria in finale, ad Abidjan, davanti ai loro tifosi. Alla rete di Troost-Ekong iniziale rispondono Kessie, prima, e Haller, poi, per il trionfo ivoriano sotto gli occhi di Drogba. Quinta sconfitta in finale per la Nigeria, che resta ferma a tre trionfi. Ecco gli highlights del match.

