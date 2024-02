Darderi-Bagnis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Cordoba 2024

Luciano Darderi affronterà Facundo Bagnis nella finale dell’ATP 250 di Cordoba 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città argentina. Il tennista azzurro sta vivendo una settimana strepitosa e va a caccia di quella che sarebbe la ciliegina sulla torta. Dopo il successo ai danni di Baez che gli ha consegnato la prima finale in carriera nel circuito Atp e il debutto in top 100, ora il sogno è quello di centrare il primo titolo. Per farlo bisognerà sconfiggere il qualificato Bagnis (1-1 i precedenti), giocatore molto esperto che in semifinale ha sconfitto il connazionale Coria. Darderi partirà favorito secondo i bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Darderi e Bagnis scenderanno in campo oggi, domenica 11 febbraio, alle ore 23. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Darderi e Bagnis. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.