Amichevole, Watkins trascina l’Inghilterra: Australia battuta 1-0

Esame superato per Ollie Watkins, attaccante dell’Aston Villa e bomber di scorta della nazionale inglese. Senza Harry Kane, rimasto in panchina per 90′, l’Inghilterra batte 1-0 l’Australia in amichevole grazie proprio alla rete al 57′ del classe 1995. Sessantadue minuti per il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, sostituito da Stones. Solo panchina invece per Jude Bellingham, protagonista di un grande inizio di stagione con la maglia del Real Madrid. Martedì 17 ottobre l’Inghilterra tornerà in campo a Wembley per sfidare l’Italia di Luciano Spalletti nel percorso di qualificazione agli Europei del 2024.