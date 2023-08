F1, Domenicali: “Siamo in crescita, Verstappen ha grande costanza ma non toglie interesse”

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha rilasciato un’intervista al “De Telegraaf” a margine del weekend del Gran Premio d’Olanda in corso a Zandvoort. In particolare il numero uno del Circus non sembra temere una mancanza di interesse da parte di tifosi e sponsor per il poco equilibrio in testa al Mondiale. “Siamo in crescita, abbiamo sempre più richieste per ospitare le nostre gare e ovunque andiamo c’è un sold out di pubblico – afferma Domenicali – Certo, che io vorrei due o più piloti in lotta per il Mondiale ma bisogna fare i complimenti alla grandissima costanza di Verstappen che non sta togliendo assolutamente interesse alla Formula 1. Anche perchè alle sue spalle succede un po’ di tutto in ogni gara. Non sono preoccupato.”