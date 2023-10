Highlights e gol amichevole Juventus Legends Black-White 6-9 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol dell’amichevole delle Juventus Legends tra Black e White, terminata 6-9 per i bianchi con delle reti nel finale che hanno fatto pendere la bilancia. In gol, tra gli altri, Del Piero, Ferrara, Marchisio, Torricelli e Ravanelli, una partita in cui le vecchie glorie del passato, giocando a calcio a 7, hanno dimostrato di essere assolutamente ancora in grande spolvero. Di seguito ecco le immagini salienti.

