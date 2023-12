Highlights e gol Udinese-Hellas Verona 3-3, Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 54

Lorenzo Lucca con una doppietta stava per regalare la vittoria agli uomini di Cioffi. Dopo essere partito dalla panchina, l’attaccante ex Pisa è chiamato in causa al settimo minuto del primo tempo dopo che Success dichiara forfait. Da lì in poi cambia la partita con il centravanti italiano che prima mette a segno il 2-0, dopo l’1-0 realizzato da Kabasele, e poi dopo il pareggio dell’Hellas raggiunto con i gol di Djuric e la perla di Ngonge, realizza una splendida doppietta di testa. Quando tutto sembra terminare con i friulani che assaporano il gusto della sconfitta, all’ultima palla Ngonge mette la palla in mezzo ed Henry svetta di testa e fa 3-3.