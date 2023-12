Volley femminile, Serie A1: Conegliano batte Novara 3-1 e allunga in classifica

Conegliano ha la meglio su Novara, vincendo 3-1. Dopo i primi due set dominati, la squadra ospite si trova in difficoltà nel terzo parziale, per poi tornare alla carica nel set numero quattro e vincere. Conegliano allunga così in classifica, dove è prima davanti a Milano e si prepara ad affrontare Vallefoglie nella prossima giornata. A Novara invece toccherà sfidare la Savino del Bene.

Sul campo di casa, Novara fatica ad entrare in partita, con Conegliano che mette a segno un punto dopo l’altro. Le padrone di casa faticano soprattutto nella zona centrale e durante i primi due set non mettono a segno nemmeno un muro. Dopo poco meno di mezz’ora, Conegliano conquista il primo parziale, vincendo 19-25. Tornate in campo per il secondo set, le novaresi faticano ancora di più e si ritrovano nuovamente ad inseguire. Le ospiti presentano più grinta e prendono velocemente il largo. Il secondo parziale termina 14-25, con la netta superiorità di Conegliano. Nel terzo set, le cose però cambiano. Novara mantiene il vantaggio per l’intera durata, con Conegliano piegata all’inseguimento. La formazione in trasferta trova il pareggio sul 20-20, rendendo il finale elettrizzante. Novara riesce però a contenere la rimonta avversaria e conquista il set per 25-23. Nel quarto set, la partita si accende definitivamente, con le due squadre che lottano a lungo per ogni singolo punto. Conegliano riesce a guadagnare un ampio margine di vantaggio nella prima fase, ma poi Novara rimonta e si avvicina. Sul finale, le ospiti danno però lo strappo definitivo, concludendo 18-25 e vincendo la partita.