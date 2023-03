Highlights e gol Taranto-Avellino 2-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 32

È 2-2 tra Taranto e Avellino, due squadre che non saranno certo soddisfatte di questo punticino ottenuto nella 34esima giornata di Serie C. I campani sono ora 11esimi a quota 43: è pari merito con Latina e Giugliano, ma in questo momento sarebbero loro fuori dai play-off a causa della sfavorevole classifica avulsa. I pugliesi, invece, passati due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Tommasini (18′ e 61′), si sono fatti riprendere dalle reti di D’Angelo al 40′ e di Matera al 78′: adesso sono 13esimi a -2 dai play-off e a +5 sui play-out. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.