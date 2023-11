Highlights e gol Siviglia-PSV 2-3: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 11

Gli Highlights e i gol della partita del Ràmon Sanchez Pizjuan tra Siviglia e PSV Eindhoven, girone B della Champions League, terminata 2-3. Partita a due facce. Meglio gli Andalusi nella prima frazione che sbloccano il risultato grazie al colpo di testa di Sergio Ramos e trovano provvisoriamente anche il raddoppio con la rete di Djibril Sow che però viene annullata dal VAR. In avvio di secondo tempo il Siviglia raddoppia con En-Nesyri indirizzando il match. Intorno all’ora di gioco, l’espulsione di Ocampos cambia completamente l’inerzia del match e gli ospiti ne approfittano riaprendo la partita nei minuti subito successivi al provvedimento col gol di Saibari, un autogol di Gudelj a dieci dalla fine rimette in parità la partita ed in pieno recupero la rete di Pepi ribalta completamente il risultato e consegna la vittoria al PSV.