Probabili formazioni Fiorentina-Genk, quinta giornata Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genk, match valido per la quinta giornata della Conference League 2023/2024. Da una parte i viola, dall’altra i belgi che vogliono provare a giocarsi con i toscani la vetta del girone, visto che il primo posto è l’unico che vale il pass diretto per gli ottavi, mentre il secondo qualifica per i playoff contro le paracadutate dall’Europa League. Al Franchi si scende in campo alle ore 21 di giovedì 30 novembre, di seguito ecco le possibili scelte con focus particolare su Italiano.

QUI FIORENTINA – Spazio a Nzola in avanti, con lui Sottil e Ikoné favoriti su Kouame, Brekalo e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genk

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola

Ballottaggi: –

Indisponibili: Castrovilli, Dodò

Squalificati: –

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt, Munoz, Cuesta, Sadick Aliu, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Paintsil, El Khannouss, Bonsu Baah, Zeqiri