Highlights e gol Romania-Spagna 0-3: Europei Under 21 (VIDEO)

di Marzia Bosco 6

Esordio con vittoria per la Spagna che si è imposta per 3-0 sulla Romania, nella prima giornata di Europei Under 21. La sblocca Baena, raddoppia Miranda. Il sigillo sul match lo mette proprio il centrocampista del City su punizione, palla battuta e deviata: è 3-0. La Spagna si pone così in vetta al Gruppo B, a pari punti dell’Ucraina, a zero Romania e Croazia. Di seguito gli highligths del match.