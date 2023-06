Europei Under 21: esordio vincente per la Spagna, la Romania cede al 3-0

Esordio con vittoria per la Spagna che si è imposta per 3-0 sulla Romania, nella prima giornata di Europei Under 21. Un primo tempo concluso a reti inviolate, nonostante le numerose occasioni, come quella più clamorosa sprecata da Ruiz sul finale del primo tempo: l’attaccante numero 9 si ritrova tutto solo a due passi dalla porta e sbaglia clamorosamente indirizzando male il piattone. L’equilibrio muta ad inizio ripresa: è il 55esimo quando Sergio Gomez fornisce l’ennesimo ottimo assist, questa volta in area per Baena, a cui non resta che mettere in rete centralmente. Per il raddoppio bisognerà attende solo qualche minuto, un ottimo Gomez continuare a regalare assist, questa volta è Miranda ad arrivarci in scivolata insaccando il 2-0. Il sigillo sul match lo mette proprio il centrocampista del City su punizione, palla battuta e deviata: è 3-0. La Spagna si pone così in vetta al Gruppo B, a pari punti dell’Ucraina, a zero Romania e Croazia.