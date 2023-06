Highlights e gol Pescara-Foggia 5-6 dopo rigori: playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 71

Il Foggia di Delio Rossi si prende la finale dei playoff 2022-23 della Serie C. Lo fa dopo i rigori con il Pescara che è sempre stato in vantaggio, ma il Foggia a tempo scaduto il gol del pareggio di Rizzo ha pareggiato il conto. La firma che porta il Delfino in finale è di Desogus che al primo minuto del tempo supplementare su assist di Rafia. Al 118esimo Il rilancio del Foggia però arriva sempre alla fine del secondo tempo: è Markic che trova il 2-2 che porta le squadre ai rigore. Ai rigori decisivo il rigore sbagliato per Degosus. Foggia in finale contro il Lecco.