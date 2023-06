Genoa, il primo rinforzo per la Serie A è il riscatto del portiere Martinez: il comunicato del club

Il Genoa è tornato in Serie A ed adesso vorrà rimanerci. Per questo la società sta iniziando a capire come e con quali rinforzi alzare il livello della rosa di Alberto Gilardino. Il primo rinforzo è una conoscenza, anzi una certezza, del Grifone che anche nella prossima stagione punterà su ortivi relativi al portiere Joseph Martinez, tra i protagonisti della promozione in Serie A.

Il Genoa, infatti, ha riscattato ufficialmente l’estremo difensore il cui cartellino era di proprietà del Lipsia. Il comunicato del club: “Il Genoa ha reso noto “di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi relativi al portiere Joseph Martinez, tra i protagonisti della promozione in Serie A“.