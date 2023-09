Highlights e gol Monterosi-Latina 2-2: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 11

Cinque minuti di fuoco del Monterosi in apertura di secondo tempo bastano per ribaltare il Latina in una partita ricca di emozioni. Di Mastroianni il gol del vantaggio nerazzurro, mentre di Frediani il pareggio della squadra di casa. Il gol decisivo arriva da parte di Silipo. Quando tutto per i padroni di casa sembra fatto arriva la doccia gelata del pareggio del Latina con la rete di Jallow nei minuti di recupero del match. Questi gli highlights del match del Girone C della Lega Pro.