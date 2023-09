Highlights e gol Audace Cerignola-Brindisi 3-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 16

Il Cerignola passa in un match che si era fatto complicato contro la neo promossa Brindisi. La partita per gli uomini di casa parte in salita con il Brindisi che va avanti. Dopo, una reazione rabbiosa del Cerignola ribalta la questioni pria della fine del primo tempo. Ghisaldi a tempo quasi scaduto chiude definitivamente il match.