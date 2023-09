Buffon: “Contento per l’incarico in Nazionale. Juventus? Non ci si annoia mai..”

Gianluigi Buffon è stato ospite di Super Tele, trasmissione di Pierluigi Pardo, in cui l’ex portierone della Juventus ha parlato del suo nuovo incarico in Nazionale. Fra i temi toccati anche quello della Juventus, sempre nel cuore dell’attuale Capo Delegazione azzurro.

Le parole di Buffon: “L’incarico in Nazionale è molto bello. Sono stato coinvolto fin dal primo minuto anche dai ragazzi, l’avere empatia e l’avere modo di interagire con loro porta ad essere più credibile“.

Sulla Juventus: “Già lo scorso anno poteva competere per lo Scudetto, poi le vicissitudini hanno fatto sì che ciò non accadesse. Quest’anno è la stessa senza le coppe europee, ne vedo poche di squadre che hanno una rosa competitiva come quella della Juventus: c’è l’Inter sicuramente che forse ha anche più qualità, ma poi i nerazzurri hanno altri impegni. Poi ogni settimana, non ci si annoia mai.. la miglior cura e la miglior medicina sono le prestazioni, sono quelle che spazzano via le polemiche“. Su Bonucci e Pogba: “Posso dire poco… Per me è un dispiacere perché conosco entrambi e conosco bene la Juve. Ora al di là del mister e qualche altra figura è stato stravolto tutto e quindi non posso permettermi di sputare sentenze, mi sentirei fuori luogo. Bisogna conoscere bene le cose per parlare“.