Highlights e gol Grecia-Olanda 0-1: Qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 53

All’ultimo respiro l’Olanda si porta a casa lo spareggio con la Grecia per la qualificazione ai prossimi Europei del 2024 in Germania. In una partita in cui per gli uomini di Koeman la porta sembrava stregata e dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo, al 90esimo inoltrato è il simbolo van Dijk a prendersi la responsabilità di battere il rigore che potrebbe essere decisivo in ottica qualificazione. Finisce 0-1 il match fra Grecia ed Olanda. Queste le emozioni del match.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI GRECIA-OLANDA 0-1