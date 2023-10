Highlights e gol Bosnia-Portogallo 0-5: Qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

Il Portogallo, già qualificato ad Euro 2024, in Bosnia ha mostrato tutta la sua forza. In un primo tempo roboante chiuso per 0-5 con la doppietta di CR7, del gol di Bruno Fernandes, di Joao Felix e di Cancelo, la squadra di Martinez ha chiuso la partita rapidamente già nei primi 45 minuti. Buio pesto per la Bosnia che non è riuscita totalmente a fermare l’ondata portoghese.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS