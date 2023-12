Highlights e gol Cesena-Torres 1-1, Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 89

Nel big match del Girone B fra Cesena e Torres regna l’equilibrio fra prima e seconda della classe. Dopo un primo tempo tattico, sono i primi minuti del secondo tempo a decretare il punteggio finale. Va avanti inizialmente il Cesena con il timbro di Shpendi che mette in una grande azione corale. Dopo tre minuti però la Torres reagisce ed alla prima palla portata nella metacampo difesa dal Cesena pareggia con il marchio del solito Fischnaller. Termina così per 1-1 il primo dei due atti fra le due compagini che lottano al momento per la promozione diretta in Serie B.