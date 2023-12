Bologna-Roma, scontri prima del fischio d’inizio: necessario l’intervento della polizia

Prima del fischio d’inizio per la gara fra Bologna e Roma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il contatto fra tifosi ospiti ed i tifosi casalingi. A pochi minuti dalle 18.00, infatti, si è dovuto sventare il pericolo che le due tifoserie venissero a contatto per dare vita scontri sicuramente che nulla riguardavano con il calcio.

In via XXI aprile 1945, una delle strade di accesso allo stadio, un gruppo di tifosi bolognesi ha tentato di entrare in contatto con i supporter romanisti che stavano arrivando a piedi. Si è reso necessario l’intervento dello schieramento delle forze di polizia presenti, per evitare lo scontro.



A seguito degli scontri tre poliziotti hanno riportato contusioni, nel tentativo di separare le due tifoserie, e sono stati medicati sul posto.