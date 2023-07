Hervé Renard, la doppietta record: due Mondiali da ct in sette mesi

Un Mondiale di solito si gioca ogni quattro anni, ma per qualche nazionale può anche aspettare tanti anni e tanti anni prima di giocarlo. L’Italia ne è esempio dell’attesa. Poi, invece, c’è chi, da ct si giocherà un Mondiale dopo soli sette mesi dall’ultima volta. Dal mondo maschile al mondo femminile, il ct Hervé Renard sarà alla guida della nazionale francese dopo che la sua Arabia Saudita in Qatar lo scorso dicembre, è stata l’unica nazionale a mettere paura all’Argentina poi Campione del Mondo.

Per guidare la Francia femminile ha ottenuto la rescissione consensuale del contratto con i sauditi che durava altri quattro anni e ha accettato di guadagnare appena il 10% di quanto prendeva a Riad. Ma ad attirarlo era soprattutto la sfida di poter competere per andare fino in fondo, stavolta in patria.