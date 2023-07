Lazio, foto di gruppo sui social contro il razzismo: “Orgogliosi di avere in squadra Marcos Antonio”

“Tutta la S.S. Lazio è orgogliosa di avere in squadra Marcos Antonio”. Il club biancoceleste in un post su Twitter prende così ulteriormente posizione contro il vergognoso messaggio razzista scritto da un tifoso, peraltro presente ad Auronzo secondo diverse testimonianze, che si era scagliato contro il centrocampista auspicando la sua cessione per tornare ad avere “una rosa senza giocatori di colore”. Tutta la squadra e il mister Maurizio Sarri, così come peraltro moltissimi tifosi, hanno dunque preso le difese del regista, ecco di seguito il post.

Tutta la S.S. Lazio è orgogliosa di avere in squadra Marcos Antonio pic.twitter.com/FIrn7XXQ7V — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 22, 2023