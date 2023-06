Qualificazione Europei 2024, l’Ucraina batte Malta. Armenia ok sulla Lettonia

L’Ucraina batte 1-0 Malta nella terza giornata della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei del 2024. La nazionale di Rebrov – inserita nel gruppo C, lo stesso dell’Italia – si impone di misura grazie alla rete di Tsygankov su rigore e sale così a 6 punti, tre in più degli azzurri di Mancini che però hanno una partita da recuperare. Resta a quota zero invece Malta.

Nel gruppo D arriva la seconda vittoria consecutiva dell’Armenia che batte 2-1 la Lettonia dopo essersi imposta a sorpresa sul Galles in trasferta. Al 35′ la rete di Tiknizyan apre le marcature, prima del gol vittoria su rigore di Barseghian, che vanifica il momentaneo pareggio su autogol di Mkrtchyan. Nel gruppo H la Finlandia batte 6-0 Malta e trova il terzo successo di fila che vale quota 9 punti e il primo posto solitario in classifica. In gol Kamara, Kallman, Hakans (tripletta), Pukki.

Ore 18:00 – Ucraina-Malta 1-0 (72′ rig. Tsygankov)

Ore 18:00 – Armenia-Lettonia 2-1 (35′ Tiknizyan, 67′ Mrktchyan, 92′ rig. Barseghian)

Ore 18:00 – Finlandia-San Marino 6-0 (16′ Kamara, 39′ Kallman, 65′ 72′ 74′ Hakans, 76′ Pukki)