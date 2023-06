Calcio, si è concluso il programma del corso per allenatori UEFA Pro

Sono partiti lo scorso 3 ottobre e oggi, dopo nove mesi di lezione, sono giunti alla conclusione del programma didattico: sono gli allievi del corso per allenatori UEFA Pro, il cosiddetto “Master”, che rappresenta il livello formativo più alto riconosciuto a livello europeo per un tecnico. Una classe ricca di nomi conosciuti del calcio italiano, a cominciare dai tre campioni del mondo nel 2006, Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, e dal vicecampione europeo nel 2012 con la maglia azzurra, Antonio Nocerino. Tra gli allievi anche l’attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino, oltre al match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran. Nell’aula del corso UEFA Pro quest’anno erano presenti anche – tra gli altri – i tecnici Alberto Aquilani, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello e Matteo Paro, oltre all’assistente del ct svizzero Yakin, Vincent Cavin.

Le lezioni del Master sono terminate proprio oggi a Coverciano, dopo un lungo percorso attraverso le docenze degli insegnanti della Scuola Allenatori e non solo: in cattedra si sono alternati anche nomi molto conosciuti non solo nel panorama italiano, per portare agli allievi le loro conoscenze ed esperienze, come l’allenatore campione d’Italia alla guida del Napoli, Luciano Spalletti, e l’ex tecnico di Liverpool e Real Madrid, Rafa Benitez. Sono stati docenti per un giorno anche gli allenatori di Inter, Lazio e Juventus, ovvero Simone Inzaghi, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, l’ex tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, e l’attuale mister del Brighton, Roberto de Zerbi. Nell’aula magna di Coverciano gli allievi hanno potuto seguire la lezione tenuta da un vero e proprio decano del calcio mondiale come Marcelo Bielsa, oltre alla spiegazione del ct campione del mondo a Qatar 2022 alla guida dell’Argentina, Lionel Scaloni, docente d’eccezione in occasione della cerimonia della Panchina d’oro. In cattedra si sono alternati anche due commissari tecnici dell’Italvolley, come Ferdinando De Giorgi e Gian Paolo Montali, per ampliare gli orizzonti dei corsisti con lezioni a cura di allenatori vincenti in altri sport.