Gosens: “Non potevo restare all’Inter, non volevo più la panchina. Spero nella convocazione in Nazionale”

Robin Gosens, ex Inter e ora all’Union Berlino, è torna a parlare del periodo trascorso in nerazzurro e delle differenze con la Bundesliga: “La mancata convocazione al Mondiale mi ha fatto sentire un fallito, ero molto deluso, era il sogno della mia vita. Differenze con all’Inter adesso? lì era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno da non titolare con gli Europei in vista”.

Sulla possibilità di tornare a vestire la maglia della Germania: “La strada è ancora in salita, ma con una buona stagione nel club posso tornare in Nazionale. Dal punto di vista personale sono partito bene, anche se i risultati dell’Union Berlino fin qui non sono stati ottimali. Ho deciso consapevolmente di andare in Bundesliga sapendo che avrei giocato anche la Champions, la visibilità è diversa rispetto a quando giochi all’estero. Ora i miei risultati vengono visti, percepiti e valutati in modo diverso”, ha concluso.