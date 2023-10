Basket, Serie A1: Milano e Venezia trionfano in casa

Milano batte la Reggiana per 79 a 68, mentre il Venezia vince contro il Cremona 79-76. La prima partita viene quasi interamente dominata dai padroni di casa, mentre sul campo veneziano, la vittoria è combattuta fino agli ultimi secondi disponibili, con la Reyer che infine ha la meglio.

I primi minuti di partita tra Milano e Reggiana si presentano equilibrati, con entrambe le squadre che faticano a trovare il canestro. Nella seconda parte del primo quarto, però, la Reggiana riesce a sbaragliare la difesa milanese, trovando un canestro dopo l’altro. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il tabellone segna 9-18. Quando le squadre tornano in campo, la musica cambia. Milano rimonta, prima riducendo il gap, poi trovando il pareggio e sul 23-23, passa in vantaggio e prende il largo. Niente da fare per gli ospiti, che non riescono a rispondere agli attacchi avversari. Alla fine del primo tempo, il punteggio è di 34 a 27. Il copione è lo stesso anche per la seconda metà di partita, con la squadra di casa che rimane in vantaggio per l’intero terzo tempo. La Reggiana cerca di rimontare, ma non trova modo di arginare Milano e a dieci minuti dalla fine, sono sotto per 45 a 60. Nelle ultime battute della partita, i padroni di casa conservano il vantaggio, nonostante il tentativo finale della Reggiana di rimontare. Il match finisce quindi 79 a 68 in favore di Milano.

Pochi minuti dopo, scendono in campo il Venezia e il Cremona. Il primo quarto vede la partita equilibrata nelle prime battute, ma nella seconda metà la Reyer dà lo strappo e comincia a imporre il proprio gioco, guadagnando terreno. Dopo dieci minuti, il tabellone segna 28-19 in favore dei padroni di casa. Nel secondo quarto, i veneziani continuano ad amministrare il gioco, con la squadra cremonese che cerca di non perdere contatto dagli avversari. Alla fine del primo tempo, il Venezia risulta essere ancora in vantaggio per 43 a 33. Nel terzo quarto, l’atmosfera si scalda, con il Cremona che riesce a rimontare e a trovare il pareggio sul 53esimo punto. La Reyes riesce però a mantenersi in vantaggio e con ancora dieci minuti di gioco rimanenti il tabellone mostra 57-55. L’ultimo parziale di gioco è intenso, con il Venezia in testa ma il Cremona che più volte si fa pericoloso e sfiora il sorpasso. Lo sprint finale però non ripaga gli ospiti, che chiudono la partita sconfitti 79 a 76.