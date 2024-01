Gnagnon licenziato perché pesava troppo, il TAS dà ragione al Siviglia

Joris Gnagnon fu licenziato per giusta causa e adesso lo testimonia anche il TAS. Il 27enne difensore francese, che qualche anno fa si era messo in luce al Rennes per poi essere notato dal Siviglia, si presentò in forte sovrappeso nel 2021 dopo le vacanze estive e per questo motivo il club andaluso interruppe unilateralmente il contratto per giusta causa per via di mancanza di professionalità e di un peso non consono a quello di un atleta di alto livello.

Gnagnon, che nel frattempo firmò col Saint-Etienne ma anche in questo caso facendosi notare per i chili di troppo e non potendo nemmeno giocare un minuto in Ligue 1, è ora svincolato da oltre un anno. Nello stesso periodo, ha avviato una battaglia legale e si è rivolto alla Fifa chiedendo al Siviglia 4,6 milioni di euro di risarcimento per ingiusto licenziamento. Ma dopo il no della Fifa, anche l’organo decisionale di Losanna ha emesso il proprio verdetto, come riporta lo stesso Siviglia in una nota: “Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato che il licenziamento di Joris Gnagnon, avvenuto principalmente a causa del suo peso non adeguato ad affrontare le competizioni, fu giustificato. Arrivò da noi con un notevole eccesso di peso”. Gnagnon è stato inoltre condannato a pagare le spese processuali allo stesso Siviglia.