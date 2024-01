Coppa d’Asia 2024: Emirati arabi bloccati dalla Palestina, ok Australia e Uzbekistan

Prosegue la Coppa d’Asia 2024 con la seconda giornata del Girone B e C. L’Australia soffre più del previsto ma batte la Siria 1-0. Decisivo il gol di Irvine al 59′ che proietta i Socceroos in testa al girone con 6 punti. Al secondo posto c’è l’Uzbekistan, che si è sbarazzato dell‘India per 3-0 salendo a 4 punti. Tre gol nel primo tempo per la squadra di Katanec con Fayzullaev al 4′, Sergeyev al 18′ e Nasrullaev al 45′. Nel Girone C la Palestina blocca sull’1-1 gli Emirati arabi uniti. La nazionale di Paulo Bento va avanti al 23′ con Adli, ma il rosso diretto, con rigore assegnato, di Al Hammadi al 37′ fa girare la partita. La Palestina sbaglia il rigore con Seyam, ma trova il pari sfruttando l’autogol di Naser al 50′. Secondo tempo di difesa per gli Emirati, che riescono ad evitare il ko. Situazione di classifica che vede Emirati in testa con 4 punti seguiti dall’Iran a 3 e con una partita in meno. Palestina a 1 punti e Hong Kong a 0.