Diffidati Napoli-Fiorentina, viola a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Napoli-Fiorentina, semifinale della Supercoppa Italiana: i viola a rischio squalifica in vista dell’Inter. La Lega Serie A ha deciso di predisporre un sistema preciso per la gestione di diffide e squalifiche tra campionato e Supercoppa (trofeo ibrido tra Serie A e Coppa Italia e dunque potenzialmente impattante su entrambe le competizioni). I diffidati ammoniti in semifinale di Supercoppa in Arabia, infatti, non salteranno la finale, ma per la successiva sfida di campionato, così come i diffidati ammoniti nella ventesima giornata non saltano partite di Riad ma la ventiduesima giornata di Serie A. Pertanto, sono quattro i giocatori di Italiano a rischio in caso di ammonizione in semifinale (o se supereranno il turno, in finale) e a rischio squalifica per la partita della ventiduesima giornata contro i nerazzurri: si tratta di Biraghi, Bonaventura, Ikone, Ranieri.