Annunciate le nomine ai Globe Soccer Awards 2024. Lautaro Martinez e Ademola Lookman sono tra i migliori giocatori, così come l’Inter e l’Atalanta, nominate come le migliori squadre, e Gian Piero Gasperini, che concorre come miglior tecnico. La 15esima edizione di questi prestigiosi premi, che chiudono la stagione dei riconoscimenti calcistici mondiali, si terrà domani a Dubai, durante la 19esima Dubai International Sports Conference, organizzata dal Dubai Sports Council. Circa 1000 ospiti sono attesi all’Atlantis, The Palm, situato nel cuore del Palm Jumeirah, una delle isole artificiali più grandi e straordinarie al mondo.

Tra le personalità confermate, ci saranno Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Lamine Yamal e Alessandro Del Piero. Dopo il panel sul “Talento del calcio”, che si terrà dalle 20 ora locale (ore 17.00 italiane), avrà inizio il Gala degli Awards, con premi assegnati a calciatori, dirigenti, squadre, agenti e presidenti. A Dubai sono attesi, tra gli altri, anche il presidente Figc, Gabriele Gravina, e il nuovo presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in attesa di spostarsi a Riyadh per la Supercoppa italiana. La giuria è invece composta tra gli altri anche da Francesco Totti, Iker Casillas e Eric Abidal. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali di Globe Soccer, e in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 dalle 16.00 ora italiana.

I finalisti per i vari premi

Miglior giocatore maschile: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Vinicius Junior (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Viktor Gyokeres (Sporting CP), Erling Haaland, Rodri (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco), Robert Lewandowski, Lamine Yamal (Barcellona), Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami), Cole Palmer (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Mohamed Salah (Liverpool).

Miglior giocatrice femminile: Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Salma Paralluelo, Alexia Putellas (Barcellona), Lucy Bronze, Lauren James, Mayra Ramirez (Chelsea), Tabitha Chawinga (Olympique Lione), Giulia Gwinn, Glodis Viggosdottir (Bayern Monaco), Kadija Shaw (Manchester City).

Miglior squadra maschile: Al-Ahly, Atalanta, Atletico Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter, Manchester City, Olympiacosa, Real Madrid, Sporting CP.

Miglior squadra femminile: Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Olympique Lione.

Miglior allenatore: Xabi Alonso (Bayern Monaco), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Spagna), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter).

Miglior centrocampista: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu (Inter), Jude Bellingham, Toni Kroos, Federico Valverde (Real Madrid), Dani Olmo (Barcellona), Cole Palmer (Chelsea), Rodri (Manchester City), Vitinha (Psg), Florian Wirtz, Granit Xhaka (Bayer Leverkusen).

Miglior attaccante: Artem Dovbyk (Roma), Phil Foden, Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappé, Vinicius Junior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (Barcellona).

Miglior talento emergente: Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcellona), Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo (Manchester United), Arda Guler (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Kenan Yildiz (Juventus).

Miglior agente: Giuliano Bertolucci, Fernando Hidalgo, Kia Joorabchian, Jorge Mendes, Frederico Pena, Frank Trimboli, Pini Zahavi.

Miglior direttore sportivo: Piero Ausilio (Inter), Luis Campos (Psg), Edu Gaspar (Arsenal), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Giovanni Sartori (Bologna), Hugo Viana (Sporting CP).

Miglior giocatore del Medio Oriente: Salem Al-Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Miglior squadra del Medio Oriente: Al-Ahly (Egitto), Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Al-Hilal, Al-Nassr (Arabia Saudita).