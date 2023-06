Giochi Europei, Beach Soccer: perde all’esordio l’Italia, battuta per 6-5 dall’Ucraina

Male l’esordio della Nazionale italiana di Beach Soccer che si arrende all’Ucraina per 6-5, ai Giochi Europei di Cracovia. Gli azzurri scenderanno in campo nuovamente domani alle 13 per sfidare la Moldova nella seconda giornata della competizione. “Sapevamo che fosse difficile e che l’Ucraina sarebbe partita forte, ma siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata, ribaltando il risultato: nel momento migliore, però, due errori hanno cambiato nuovamente l’inerzia della gara. Questo taglierebbe le gambe a chiunque, abbiamo peccato di inesperienza, perché molti ragazzi, con poche presenze, non sono ancora abituati a giocare partite internazionali con la maglia dell’Italia”, ha detto al termine del match il Ct, Emiliano Del Duca.

Poi ha proseguito: “Adesso dobbiamo vedere la prestazione senza essere condizionati dal risultato e questa è stata ottima: abbiamo preso legni, sbagliato un rigore. Ripeto, la prestazione sicuramente è positiva, il risultato no e sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, in particolare sul piano delle letture, ma è un percorso di crescita che sappiamo di dover portare avanti, perché a livello internazionale certe disattenzioni si pagano a caro prezzo. Il cammino si complica, è vero, dobbiamo vincere le altre due gare per passare il turno. La Moldova è una squadra molto fisica, con un impianto di gioco ben chiaro: scenderemo in campo più pronti possibile per vincere la prima partita del girone”, ha aggiunto Del Duca.