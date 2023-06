Spagna-Ucraina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spagna-Ucraina, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La compagine iberica è già praticamente qualificata ai quarti di finale e adesso vuole blindare il primo posto nel girone per avere un accoppiamento sulla carta più favorevole. Gli ucraini, dal loro canto, cercheranno di stravolgere i piani degli avversari. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 giugno alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

