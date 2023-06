Giochi Europei, Beach Soccer: azzurre sconfitte ai rigori dalla Spagna, domani finale quinto posto

La Nazionale italiana di Beach Soccer femminile cede alla Spagna, campione d’Europa in carica, nell’ultima giornata valevole per i gironi dei Giochi Europei a Cracovia. Nonostante la sconfitta, ai rigori, l’Italia non ha deluso: 0-0 ai tempi regolamentari e poi anche nei supplementari. La gara è stata vinta dalle spagnole ai rigori. Iannella e compagne dovranno adesso affrontare domani alle 11.30, la finale per il quinto posto contro la Repubblica Ceca.