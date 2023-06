Milan, Corriere della Sera: Ramadani ha proposto scambio Rebic-Jovic

Ante Rebic è in uscita dal Milan. Questo non è un segreto. Infatti, il Diavolo starebbe pensando inserire il centravanti croato all’interno di uno scambio per arrivare ad un’altra punta. La Fiorentina nelle scorse ore avrebbe pensato ad un ritorno del croato, con Ramadani che avrebbe cercato di mettere in piedi uno scambio fra punte.

Secondo Il Corriere della Sera, infatti, Fali Ramadani agente anche di Luka Romero oltre che di Ante Rebic avrebbe cercato proporre al Diavolo uno scambio di centravanti. Sul tavolo del Milan, infatti, è finito Luka Jovic in uscita dalla Fiorentina. I dirigenti rossoneri non avrebbero accettato nè escluso la trattativa, sicuramente però hanno rimandato tutto al futuro: il primo obiettivo del Milan infatti sarebbe o inserire in uno scambio più appetibile evidentemente per la gola dei rossoneri o monetizzare qualcosa dalla cessione di Rebic.