Giana Erminio-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Trento, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro fra sorprese di questo campionato, con entrambi che inseguono il posto nei playoff del Girone A di Serie C. La Giana è reduce da tre vittorie consecutive ed insegue il sogno di portare la città ai playoff, il che sarebbe un risultato già storico. Il Trento dall’altro cento, dopo un periodo di alti e bassi, vuole riprendere marcia e rimanere nelle zone nobili della classifica. Match dalle 18.30 di domenica 3 dicembre che sarà visibile Sky Sport 252 e NOW.