Fermana-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Torres, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana si trova all’ultimo posto in classifica ed ha assolutamente bisogno di tornare al successo per non essere più il fanalino di coda del girone B. La squadra sarda, dal suo canto, si trova in vetta alla classifica insieme al Cesena e spera di confermarsi nelle primissime posizioni della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

