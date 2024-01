Genoa, ufficiale Spence: il difensore arriva dal Tottenham

In attesa dell’ufficialità di Dragusin al Tottenham, il Genoa ha annunciato il suo sostituto. Djed Spence entra infatti a far parte della rosa di Alberto Gilardino. Lo ha ufficializzato il club ligure sui propri social. “Il difensore inglese, nato a Londra il 09/08/2000, arriva dal Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds e Tottenham. Vanta 6 presenze con la nazionale Under 21 dell’Inghilterra”, informa il Grifone.