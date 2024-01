Coppa d’Africa, un drone spia gli allenamenti dell’Algeria di Bennacer: arrestato il pilota

Spionaggio all’interno del ritiro dell’Algeria in vista dell’imminente inizio della Coppa d’Africa. Nel quartier generale di Bouaké, in Costa d’Avorio, sede degli allenamenti della nazionale guidata da Djamel Belmadi e con tre “italiani” convocati, Ismael Bennacer (Milan), Houssem Aouar (Roma) e Ahmed Touba (Lecce), è spuntato un drone nei cieli che ha filmato la seduta odierna. E’ stata sospesa la sessione ed è stata chiamata la polizia, che ha provveduto ad arrestare il pilota da remoto del drone, un uomo ivoriano. Secondo le prime indagini, il soggetto sarebbe stato assoldato da un media algerino per scoprire le scelte del ct.